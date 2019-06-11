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  • 11.06.2019 09:14
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 09:14

Kartal'da korkutan

Son dakika haberine göre Kartal'da düğme üretimi yapılan bir fabrikada çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, yangının neden çıktığı henüz bilinmiyor.

İstanbul'da korkutan yangın

Kartal'da düğme üretilen fabrikada çıkan söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Topselvi Mahallesi Kubilay Caddesi üzerinde düğme üretilen 2 katlı fabrikanın havalandırma sisteminde, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken çalışanlar binadan çıkarıldı.

Yangın, Pendik ve Kartal itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken fabrikada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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