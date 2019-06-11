Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 11.06.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 11.06.2019 14:18

ın feci ölümü! Anahtarı unutunca...

'da anahtarı almayı unutunca 4’üncü kattaki evlerine pencereden girmeye çalışırken havalandırma boşluğuna düşen ana sınıfı öğretmenliği mezunu , olay yerinde hayatını kaybetti.

Genç kızın feci ölümü! Anahtarı unutunca...

Olay, 'un 19 Mayıs ilçesi, Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre (21), alışverişten evine geldiğinde anahtarının yanında olmadığını fark etti. Alışveriş poşetlerini kapının önüne koyan Karlı, 4 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Havalandırma boşluğundan 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden içeri girmeye çalışan ın tutunduğu anten kablosu koptu. Apartman boşluğuna düşen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.

Eve gelen yakınları kızın evde olmayıp alışveriş poşetinin kapı önünde olduğunu fark edince meraklanıp polise kayıp başvurusunda bulundu. Aramaya çıkan aile fertleri, kızın havalandırma boşluğuna düştüğünü fark etti. İlçedeki 19 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ana sınıfı öğretmeni olmak için stajını tamamladığı öğrenilen İrdem Karlı'nın ölüm haberi yakınlarını gözyaşına boğdu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriGenç kızın feci ölümü! Anahtarı unutunca...
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri