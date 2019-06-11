Babalar Günü, babalarımızı onurlandırmak adına kutlanan özel bir gündür. Bu özel gün öncesi vatandaşlar "Babalar Günü ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Babaların önemini anlamak, baba sevgisini bir kere daha ön plana çıkarmak ve babaları onurlandırmak için kutlanan Babalar Günü'nde alınacak hediyelerde merak ediliyor. İşte Babalar Günü hediye önerileri...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya genelinde birçok ülkede kutlanan Babalar Günü, her yıl Haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanmaktadır. 2019 yılında Babalar Günü 16 Haziran'a denk geliyor.