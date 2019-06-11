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  • 12.06.2019 01:11
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 01:25

'da panik! Can havliyle dışarı çıktılar

'da bulunan bir binada haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından bina sakinlerinden 6 kişi zehirlendi. Hastaneye kaldırılanlar tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Merkez Camii Sokak'ta bulunan Ferah Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, binanın bodrum katında bulunan haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

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