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  • 12.06.2019 01:17
  • Son Güncelleme: 12.06.2019 01:17

'da mekik kelebeği görüldü! 1 saat boyunca...

'nın ilçesinde, kamuflaj desenini andıran kanatlara sahip olan '' diğer adıyla mekik kelebeği görüldü.

Muğla'da görüldü! 1 saat boyunca...

Omurça Mahallesi'nde oturan Faysal Şefkatlioğlu bu sabah evinin bahçesinde, daha önce görmediği bir le karşılaştı. Kelebeğin fotoğraflarını çeken Şefkatlioğlu, sosyal medyadan paylaştı.

Yeşil, kahverengi, pembe, sarı renklerle askeri kamuflajı andıran deseni, iri boyu ve uzun ince kanatları ile dikkat çeken kelebek, yaklaşık 1 saat evin bahçesinde kısa mesafeli uçuşlar gerçekleştirdikten sonra gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve yetkilileri kelebeğin '' (mekik) türü olduğunu belirterek, yılın bu zamanlarında ve çevresinde görüldüğünü kaydetti.

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