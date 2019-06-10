Makas katliamında canavar avı!

Makas terörüyle 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Aracı kullandığı maganda ise aranıyor. Korkunç kaza önceki gün İstanbul Beşiktaş'ta meydan geldi. Yusuf Arıboğa, otomobile atladı, gaza bastı. Akan trafikte 'makas' attı. Nurullah Eray'ın kullandığı hafif ticari araca çarptı.

Ardından kaçtı. Korkunç kazada Hiranur Özçelik (9) ile Yahya Özçelik, anneleri Seyhan Akçil Özçelik ve Yusuf Eray (8) hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Emniyet güçleri, çalışma başlattı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında araçta bulunan Abdülsamet Topçi ile şüphelileri kaçıran baba Mehmet Topçi'nin de olduğu öğrenildi. Kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa'nın ise halen arandığı belirtildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Seyhan Akçil Özçelik ile çocukları Hiranur ve Yahya Özçelik memleketleri Muş'ta yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

Yusuf Arıboğa- Aranıyor