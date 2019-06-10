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Makas katliamında canavar avı!

’ta ‘makas’ atarak ilerleyen trafik canavarı, araca çarptı. da 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Aracı kullanan aranıyor...

Canavar avı!

Makas terörüyle 4 kişinin öldüğü ya ilişkin 8 kişi gözaltına alındı. Aracı kullandığı maganda ise aranıyor. önceki gün 'ta meydan geldi. Yusuf Arıboğa, otomobile atladı, gaza bastı. Akan trafikte 'makas' attı. Nurullah Eray'ın kullandığı araca çarptı.

Ardından kaçtı. Korkunç kazada Hiranur Özçelik (9) ile Yahya Özçelik, anneleri Seyhan Akçil Özçelik ve Yusuf Eray (8) hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Emniyet güçleri, çalışma başlattı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında araçta bulunan Abdülsamet Topçi ile şüphelileri kaçıran baba Mehmet Topçi'nin de olduğu öğrenildi. Kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa'nın ise halen arandığı belirtildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden ile çocukları Hiranur ve memleketleri 'ta yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.

- Aranıyor

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