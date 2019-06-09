Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 10.06.2019 02:10
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 02:10

Beraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü

'nın Seyhan ilçesinde, beraber alkol aldığı arkadaşı M.T. (17) tarafından bıçaklanan (28), hayatını kaybetti.

Beraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, , M.T. ve bir arkadaşı sulama kanalı kıyısında alkol alıp, sohbet etmeye başladı.

Sohbet sırasında Özgencil ve M.T., bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T., yanında taşıdığı bıçakla Özgencil'i göğsünden ve kolundan yaraladı.

Özgencil, kanlar içinde yığılırken, M.T. ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgencil, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan M.T. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBeraber alkol aldığı arkadaşını öldürdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri