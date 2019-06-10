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Çarşı izinine çıkan asker hayat kurtardı

Türk askeri, çarşı izninde de hayat kurtardı. İstanbul’da Onbaşı , çarşı iznine çıktı. Denize düşen genç kadını görünce hiç düşünmeden denize atladı kadının hayatını kurtardı...

Aferin asker!

Türk askeri, çarşı izninde de hayat kurtardı. Olay dün İstanbul Karaköy'de yaşandı. Maltepe'deki Kenan Evren Kışlası'nda askerlik yapan Onbaşı Fırat Kapağan çarşı izninde Karaköy'de gezmeye başladı.

Bu sırada Yağmur isimli kadın denize düştü. Asker, hiç düşünmeden denize atladı, kadının hayatını kurtardı. Kapağan, "Ben arkadaşlarımla oturuyordum. Sohbet ediyorduk, kız da orada oturuyordu bir baktım kız denize düşmüş boğuluyordu. Ben de üstümü bile çıkarmadan atladım, kızı biraz kenara getirdim. Daha sonra yardım için atlayıp gelen arkadaşla beraber çıkardık" dedi. 14 yaşındaki Suriyeli Hüsnü " Biz burada yüzüyorduk kız atladı. Önce bir kişi kurtarmak için atladı sonra ben de atladım, kurtardık iskeleye çıkardık" diye konuştu.

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