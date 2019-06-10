İzmirli Tombi İsviçre’ye gidecek

İzmir'de Bayraklı Ticaret Borsası İlkokulu'nun bahçesinde beslenen, çocukların yoğun ilgi gösterdiği 'Tombi' adlı kedi, öğretmen Özlem Pınar İvaşçu tarafından 1,5 yıl önce sınıfa alındı. Ancak bir velinin şikayeti üzerine kedi sınıftan çıkarıldı. Bu duruma üzülen öğrenciler, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi'nin araya girmesiyle Tombi'ye yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Kediyi sahiplenen öğretmen İvaşçu, bu yaz Tombi ile İsviçre'ye gideceğini ve burada felsefe doktorası yapacağını açıkladı.
Genç öğretmen, "Maalesef çocuklara veda etmek zorunda kaldık. Umarım öğrencilerim için her şeyin en güzeli olur" dedi.
Genç öğretmen, "Maalesef çocuklara veda etmek zorunda kaldık. Umarım öğrencilerim için her şeyin en güzeli olur" dedi.
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