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  • 10.06.2019 03:55
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 03:59

Ceylanpınar'da arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti

'nın Ceylanpınar ilçesinde, arazisine yıldırım düşmesi çıkan da 10 bin dönüm ekin kül oldu.

Tarım arazisine yıldırım düştü! Ekinler kül oldu

Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait Akrepli, Gümüşsü, Karataş, Beyazkule işletmesi ve Sareççeşme mahallesinde buğday ekili arazilere yıldırım düşmesi sonucu çıktı.

Ekili alanlarda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yanı sıra polis ve jandarma da yangına TOMA'larla müdahale etti.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında buğday ekili yaklaşık 10 bin dönüm alan kül oldu.

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