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İki binanın muhtarı

İki binanın muhtarı
Trabzon'un 'nde kapsamında iki bina haricinde diğer binalar yıkılınca, 31 Mart inde mahallede muhtar seçimine gerek duymadı. YSK daha sonra muhtar seçimi yapılmasını kararlaştırdı. 2 Haziran'da iki binada toplam 32 seçmen oy kullandı. Cemile Keskin, 13 oy alarak muhtar seçildi. Zafer Mahallesi'nin kentsel dönüşüm nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanmasının ardından Keskin'in muhtarlığı düşürülecek. Keskin'in muhtarlık görevinin yaklaşık 1 yıl süreceği belirtildi. Keskin, "İşlem bitene kadar muhtarım. Bu 1 yıl olur 9 ay olur. Bilmiyorum. Ama görevimi yapıyorum" dedi.

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