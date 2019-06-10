İki binanın muhtarı

Trabzon'un Zafer Mahallesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında iki bina haricinde diğer binalar yıkılınca, YSK 31 Mart seçiminde mahallede muhtar seçimine gerek duymadı. YSK daha sonra muhtar seçimi yapılmasını kararlaştırdı. 2 Haziran'da iki binada toplam 32 seçmen oy kullandı. Cemile Keskin, 13 oy alarak muhtar seçildi. Zafer Mahallesi'nin kentsel dönüşüm nedeniyle Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlanmasının ardından Keskin'in muhtarlığı düşürülecek. Keskin'in muhtarlık görevinin yaklaşık 1 yıl süreceği belirtildi. Keskin, "İşlem bitene kadar muhtarım. Bu 1 yıl olur 9 ay olur. Bilmiyorum. Ama görevimi yapıyorum" dedi.
- Yaşam
- 10.06.2019
- Gazete
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