Gözyaşları sel oldu

Niğde Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptığı sırada ayağı kırılan dağcıyı kurtarmak için bölgeye giden helikopterden düşerek şehit olan Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya (30) dün İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehidin eşi Gamze Harmankaya, babası Davut Harmankaya, annesi Nuran Harmankaya ve akrabaları ile silah arkadaşları da katıldı.