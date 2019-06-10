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Belgr'at' süvarileri

Belgr'at' süvarileri
Tarım ve Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda 'Atlı Orman Koruma' uygulamasını dün hayata geçirdi. Pilot uygulamanın başarısına göre atlı koruma ekiplerinin diğer bölgelerde de yaygınlaştırılacağı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ekipteki memurlara bir ay süren at biniciliği eğitimi verildi. Ekipler Mart-Eylül arası hafta sonları görev yapacaklar" diye konuştu.

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