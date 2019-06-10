Evlenmeden öncesine ait mallar paylaşılmaz

Maddi durumum iyi, evlenmek istiyorum. Evleneceğim kişi mal varlığım üzerinde hak iddia edebilir mi?
Türk Medeni Kanunu gereği eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde her iki eşin de eşit hakkının olduğu bir rejimdir. Adından da anlaşılacağı üzere bu mal rejiminde eşler evli iken emekleri ve çalışmaları ile edindikleri mallar üzerinde eşit hakka sahiptirler. Yani evlenmeden önce edinilmiş mallar ile miras yolu ile intikal etmiş mallar üzerinde herhangi bir hakları bulunmamaktadır. Eşler edinilmiş mallar üzerinde de bu şekilde bir düzenleme istemiyorlarsa noterde yapacakları bir evlilik sözleşmesi ile mal rejimini değiştirebilirler. Bu halde, edinilmiş mal rejimini değiştirerek mal ayrılığı rejimine geçebilirsiniz. Mal ayrılığı rejimi özetle herkesin kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olduğu, ayrılık halinde de malların paylaşılmadığı bir rejimdir. Türk Medeni Kanunu'nun 242. Maddesi'nde düzenlenen mal ayrılığı rejimi gereğince eşler yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf hakkını korur. Evlilik sözleşmesini evlenmeden önce veya evlendikten sonra noterde yapmanız gerekmektedir.
KEFİLLİKTE EŞ ONAYININ İSTİSNALARI VAR
Kocam bir ortakla beraber market işletirken, burasının banka borçları için kefil olmuş. Benim onayımı almadı. Bunun geçerliliği var mıdır? Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan, 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
● TİCARET siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
● TİCARET şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
● MESLEK siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
● 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
● TARIM kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Eşiniz de marketinin borcu için işletmesine kefil olduysa bu durumda bankanın sizin onayınızı alması gerekmemektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
Türk Medeni Kanunu gereği eşler arasındaki yasal mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde her iki eşin de eşit hakkının olduğu bir rejimdir. Adından da anlaşılacağı üzere bu mal rejiminde eşler evli iken emekleri ve çalışmaları ile edindikleri mallar üzerinde eşit hakka sahiptirler. Yani evlenmeden önce edinilmiş mallar ile miras yolu ile intikal etmiş mallar üzerinde herhangi bir hakları bulunmamaktadır. Eşler edinilmiş mallar üzerinde de bu şekilde bir düzenleme istemiyorlarsa noterde yapacakları bir evlilik sözleşmesi ile mal rejimini değiştirebilirler. Bu halde, edinilmiş mal rejimini değiştirerek mal ayrılığı rejimine geçebilirsiniz. Mal ayrılığı rejimi özetle herkesin kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olduğu, ayrılık halinde de malların paylaşılmadığı bir rejimdir. Türk Medeni Kanunu'nun 242. Maddesi'nde düzenlenen mal ayrılığı rejimi gereğince eşler yasal sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim yararlanma ve tasarruf hakkını korur. Evlilik sözleşmesini evlenmeden önce veya evlendikten sonra noterde yapmanız gerekmektedir.
KEFİLLİKTE EŞ ONAYININ İSTİSNALARI VAR
Kocam bir ortakla beraber market işletirken, burasının banka borçları için kefil olmuş. Benim onayımı almadı. Bunun geçerliliği var mıdır? Yeni Borçlar Kanunu'nda getirilen düzenlemeyle kefil olmak isteyen eşe diğer eşin yazılı onay vermesi gerekmektedir. Aksi halde kefalet geçerli olmayacaktır. Bu düzenlemenin amacı, evlilik birliği içinde edinilen mallarda her iki eşin de hakkının olmasıdır. Başkalarının borçlarını üstlenerek bu malları riske atmak diğer eşin iznine bağlı tutulmuştur. Kefalet izni yazılı olmalı ve sorumlu olunacak bedelin azami tutarı ve sorumluluğun tarihi de düzenlenmelidir. Fakat bu uygulama ticari hayatta bazı büyük sorunlara neden olduğundan, 2013 senesinde bir değişiklik yapılmıştır. Buna göre;
● TİCARET siciline kayıtlı ticari işletme sahibinin işletmesi ile ilgili,
● TİCARET şirketi ortağı veya yöneticisinin şirketle ilgili,
● MESLEK siciline kayıtlı esnaf ve sanatkârın mesleki faaliyeti ile ilgili,
● 5570 sayılı Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun kapsamında kullanılacak kredilerle ilgili,
● TARIM kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerle ilgili olarak verilecek kefaletlerde eşin rızası aranmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Eşiniz de marketinin borcu için işletmesine kefil olduysa bu durumda bankanın sizin onayınızı alması gerekmemektedir.
SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL
hukuk@takvim.com.tr
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