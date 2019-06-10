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  • 10.06.2019 22:37
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 22:39

Antalya-İstanbul seferini yapacak olan ta panik anları! Ortalığı birbirine kattı

Antalya-İstanbul seferini yapmak üzere kalkış izni için bekleyen ta bir yolcu rahatsızlığı geçirince yolcuların tahliyesini sağlayan slide olarak adlandırılan iki acil tahliye botunu patlattı.Yetkililer 20 bin dolar değerinde olan iki slide’ın bir daha kullanılamayacağını ve yolcudan davacı olacaklarını söyledi.

Panik atak geçirdi, ortalığı birbirine kattı

Antalya-İstanbul seferini yapmak üzere yolcu alan na ait Airbus 330 tipi uçağı kapı kapattıktan sonra kalkış izni için beklemeye başladı. Uçağın 20 dakika kadar bekleme süresinde olduğu ve rahatsızlığı geçirdiği bildirilen bir yolcu olay çıkardı.

İçinde 219 yolcu bulunan uçağın orta bölümdeki kapılara yüklenen yolcuya kabin ekibi engel olmaya çalıştı ancak yolcu iki kapıdaki yolcuların tahliyesini sağlayan slide olarak adlandırılan iki tahliye botun açılmasına yol açtı. Pilotların durumu bildirmesiyle uçağa polisler geldi.

İKİ SLİDEIN FİYATI 20 BİN DOLAR
Yabancı yolcu gözaltına alınırken tahliye edildi ve diğer yolcular terminale götürüldü. Onur Havayolları uçağının ekibi olayla ilgili olarak kuraldışı yolcu raporu tutarken, uçağın slide yenilenmesinin ardından sefere verileceği ifade edildi. Onur Havayolları yetkilileri ise, yolcudan davacı olacaklarını söyledi. Bu arada açılan iki slideın fiyatının yaklaşık 20 bin dolar olduğu, patlayan slideların kullanılamayacağı da belirtildi.

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