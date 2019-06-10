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  • 10.06.2019 22:46
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 22:51

Film gibi olay! yerine 'e getirdiler

'a gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödeyen 54 Suriyeli, bırakıldıkları 'in Tarsus ilçesinde yakalandı.

Film gibi olay! 'İstanbul'a götüreceğiz' dediler ama...

Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26'sı kadın, 4'ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini 'a götürmeleri için anlaştıkları insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedi.

, şüpheliler tarafından in Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesine getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.


Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.

Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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