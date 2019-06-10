Ülkelerindeki iç savaştan kaçmak isteyen 26'sı kadın, 4'ü çocuk toplam Suriyeli 54 göçmen, kendilerini İstanbul'a götürmeleri için anlaştıkları insan kaçakçılarına kişi başı 650 dolar ödedi.
Mülteciler, şüpheliler tarafından Mersinin Tarsus ilçesindeki Gazipaşa Mahallesine getirilirken, polisi arayan vatandaşlar, kalabalık bir Suriyeli grubun getirildiğini ihbar etti.
Bölgeye gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 54 kişiyi polis merkezine götürürken, insan kaçakçılarının da yakalanması için çalışma başlatıldı.
Suriyeli göçmenlerin, ifadelerinin alınmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.