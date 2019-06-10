Ankara'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı.
Dolu yağışı Haymana'nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu. Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi.
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