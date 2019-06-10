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  • 10.06.2019 22:31
  • Son Güncelleme: 10.06.2019 22:31

’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.

Korkutan manzara! Ceviz büyüklüğünde yağdı

'nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı.

Dolu yağışı Haymana'nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu. Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi.

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