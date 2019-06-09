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  • 09.06.2019 10:56
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 10:56

’da tekme dayak güvenlik kamerasında

’da, silah ve bıçak çekilerek bir kişinin tekme dövülmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerinin, kavga eden şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı ve haklarında yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Tekme tokat dayak güvenlik kamerasında

Olay, üç gün önce İmaret Mahallesi'nde yaşandı. Sokak içerisinde karşılaşan iki kişi konuşmaya başladı. Bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle konuşan iki kişiden birisi diğerini iteleyerek yumruk attı. Bunun üzerine başlayan kavgaya kişilerin arkadaşları da dahil oldu. Yumruk yiyen arkadaşına yardım etmek isteyen şahsa ise yumruk atan şahsın bir arkadaşı bıçak çekti, diğer bir arkadaşı da elinde tüfekle gelerek şahsı kovaladı. Bu sırada yumruk atan ve sonrasında şahsı yere düşüren diğer şüpheli, yerdeki şahsı tekme dövdü.

Sokaktan bir aracın geçmesi de dayağı durdurmadı. Daha sonra iki taraf farklı yönlere giderek gözden kayboldu. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis ekiplerinin, kavga eden şahısların kimliklerini tespit ederek gözaltına aldığı ve haklarında yasal işlem başlattığı öğrenildi.

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