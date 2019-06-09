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  • 09.06.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 11:16

8 Haziran sonuçları sorgulama: MPİ ikramiye bilgilerini paylaştı! 2 milyon 553 bin...

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun 8 Haziran tarihli çekilişinde şanslu numaralar belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, ikramiye bilgileri belli oldu. Peki, Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde çıkan numaralar neler? İşte 8 Haziran 2019 ikramiye bilgileri...

Nefesler tutulmuştu! İşte sonuçlar...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 8 Haziran 2019 tarili çekilişinde nefeler tutulmuştu. Bir önceki oyundan 828 bin 365 lira devreden Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde büyük ikramiye tutarı 2 milyon 553 bin 15 lira olarak açıklandı. Büyük umutlarla kuponlarını satın alan vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını merak ediyor. Peki, bu haftaki Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 8 Haziran Sayısal Loto sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (8 HAZİRAN 2019)

8 Haziran Sayısal Loto sonucu: 07 - 10 - 13 - 17 - 45 - 46

Sayısal Loto oyununun 1225'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 553 bin 15 lira 57 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 96 kişi 7 bin 189'ar lira, 4 bilen 5 bin 824 kişi 89 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 111 bin 359 kişi 12 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 586 bin 966 lira 85 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 429 bin 717 lira 96 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 798 bin 447 lira 55 kuruş kamuya aktarılacak.

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