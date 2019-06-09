İstanbul Beşiktaş'ta, TEM Otoyolu Maslak mevkisinde Edirne istikametine seyreden Nurullah Eray'ın kullandığı hafif ticari araç ile "makas atarak" ilerlediği iddia edilen otomobil çarpıştı. İçinde 14 kişinin içinde bulunduğu araç yola savrulurken, diğer otomobil de bariyerlere çarptı. Sürücü ve yanındaki kaçtı. Hiranur Özçelik (9) ve Yahya Özçelik (8) yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar hastaneye kaldırıldı. Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Özçelik ile Yusuf Eray (8) da kurtarılamadı. Yolda bir süre araç trafiği yoğunluğu oluştu. Öte yandan şüphelilerin kazanın ardından Bahçeşehir'de bulunan bir eve gittikleri ortaya çıkarıldı. Yapılan baskında şüphelilerin arkadaşları olduğu belirlenen Fatih İ. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 1 tabanca, 26 fişek ve PTS görüntülerinde şüphelinin olay anında üzerinde olan kanlı tişörtü ele geçirildi. Ekipler, her yerde şüphelileri arıyor.
Kazadan yaralı kurtulan küçük çocuk, babasına sarılarak uzun süre ağladı.
Kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara lik müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Feci kazada cesetler bir yere, araçtaki eşyalar bir yere savruldu. Yoldan geçen vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.
Polis, kazaya yol açıp kaçan Yusuf A, yanındaki Abdülsamet T. ile onları araçlarına alan Mehmet T. ile Merve Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kazadan yaralı kurtulan küçük çocuk, babasına sarılarak uzun süre ağladı.
Kısa sürede bölgeye giden sağlık ekipleri, yaralılara lik müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Feci kazada cesetler bir yere, araçtaki eşyalar bir yere savruldu. Yoldan geçen vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını korku dolu gözlerle izledi.
Polis, kazaya yol açıp kaçan Yusuf A, yanındaki Abdülsamet T. ile onları araçlarına alan Mehmet T. ile Merve Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.