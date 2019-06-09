Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 09.06.2019 22:55
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 23:00

'da iğrenç olay! 17 yaşındaki kıza 2 yıl boyunca da bulundu

’da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, da bulunan Ö.Ç. (21) tutuklandı.

İğrenç olay! 17 yaşındaki kıza 2 yıl boyunca...

İddiaya göre, Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, "Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim" tehdidinde bulunarak, da bulundu.

2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Ö.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. 'Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriBartın'da iğrenç olay! 17 yaşındaki kıza 2 yıl boyunca cinsel istismarda bulundu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri