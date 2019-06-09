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  • 09.06.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 09.06.2019 22:01

Feci halde bulundu! Sesi duyanlar hemen jandarmaya haber verdi

'nın egöl ilçesinde, 4 ay önce evlendiği eşi H.O. tartışan Ercan O. (28), otomobilinde pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Feci halde bulundu! Sesi duyanlar...

Olay, akşam saatlerde 'nın İnegöl ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, eşi H.O. ile tartışan Ercan O., otomobiline binerek evden çıktı.

Daha sonra ormanlık alana gelen Ercan O, bagajından çıkardığı pompalı tüfekle başına ateş etti. Silah sesini duyanlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ercan O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan O.'nun, eşi H.O. ile 4 ay önce evlendiği öğrenildi.

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