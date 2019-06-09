Adaş masası!

Kırıkkale Bahşılı'da dün Ebru Özhan ile Osman Türkyılmaz'ın nikahında ilginç anlar yaşandı... Nikah masasında damatla aynı ismi taşıyan iki kişi daha yer aldı. Çiftin nikahını, damadın kuzeni Yahşihan Belediye Başkanı seçilen Osman Türkyılmaz kıyarken, damadın şahitliğini ise büyükbabası Osman Türkyılmaz yaptı. İmzaların atılmasının ardından Başkan Osman Türkyılmaz tarafından ikiliye evlenme cüzdanı verildi. Genç çifte Türk bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye eden Başkan Türkyılmaz, bir ömür mutluluklar dileyerek, evliliğin önemini anlattı. Damat Osman Türkyılmaz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Üçümüzün de adının aynı olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Bu durum bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti. Umarım evliliğimiz ömür boyu devam eder" dedi. Gelin Ebru Türkyılmaz ise, "Başkanımızın ayağına sağlık. Bu adaşlığa vesile olup nikahımızı kıydığı için çok teşekkür ederiz. Güzel bir tesadüftü. Her şey çok güzeldi" diye konuştu.
- Yaşam
- 09.06.2019
- Gazete
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