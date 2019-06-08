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  • 08.06.2019 22:15
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 22:19

'den son dakika uyarısı: Kuvvetli olacak

Edirne, , , , , Tokat, Gümüşhane, , ile Ardahan çevrelerinde, sağanak ve gök gürültülü  sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

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