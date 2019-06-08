Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy İstanbul Yeni Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan yolcu dolu servis minibüsü ile otomobildekiler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy İstanbul Yeni Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan yolcu dolu servis minibüsü ile otomobildekiler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
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