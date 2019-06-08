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  • 08.06.2019 22:24
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 22:26

'da ortalık karıştı! İki grup birbirine girdi

Arnavutköy Yeni Havalimanı yolunda trafikte tartışan iki grup tekme, yumruk ve sopalarla birbirine girdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Arnavutköy İstanbul Yeni Havalimanı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halinde olan yolcu dolu servis minibüsü ile otomobildekiler henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

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