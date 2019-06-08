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  • 08.06.2019 21:23
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 21:23

Boş arazide bu halde bulundu

’de, boş arazide bulunan erkek cesedinin, yapılan kontrolde, ’ya (69) ait olduğu belirlendi.

Boş arazide bu halde bulundu

Merkeze bağlı Hançerli Mahallesi'ndeki boş arazide, hareketsiz yatan biri olduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, yaptığı kontrolde, hareketsiz yatan adamın öldüğünü belirledi.

Cansız bedenin, 'ya ait olduğu saptandı. Özkaya'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin araştırılması için Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kemal Özkaya'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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