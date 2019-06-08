Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 08.06.2019 21:02
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 21:02

'da iki kız çocuğuna iddiası! Polis kalabalığın elinden zor aldı

'da iki kız çocuğuna de bulunduğu gerekçesiyle linç edilmek istenen Serdar K.'yı (38) polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

Polis kalabalığın elinden zor aldı

Olay, Valilik arka tarafından bulunan içerisinde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre, Vilayet Parkı içerisinde biri 8 diğeri 9 yaşındaki iki kız çocuğuna de bulunduğu iddia edilen Serdar K.'yı (38) vatandaşlar linç etmek istedi.

Vatandaşların darp ettiği Serdar K. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından vatandaşların elinden alınarak linç edilmekten son anda kurtarıldı.

Gözaltına alınan Serdar K. polis merkezine götürüldü. Kız çocuklarının ailelerinin şikayetçi olduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriMalatya'da iki kız çocuğuna cinsel taciz iddiası! Polis kalabalığın elinden zor aldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri