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  • 08.06.2019 20:39
  • Son Güncelleme: 08.06.2019 20:40

'ta feci ! Günün en acı fotoğrafı!

’ta, yol kenarında yürürken, otomobilin çarptığı (70) yaşamını yitirdi, Elife Gürdaş ise yaralandı. sonrası otomobildeki 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında, Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 58 TH 928 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkarak, yol kenarında yürüyen Gülbahar Çalışkan ve Elife Gürdaş'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çalışkan, otomobilin altında kalırken, Gürdaş ise yola savruldu.

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