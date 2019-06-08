Kavgayı ayırırken vurulan polis memuru şehit oldu

Gaziantep'te iki grup arasında 2 gün önce kavga çıktı. Olaya müdahale eden asayiş ekibinde görevli 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu, karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam dün yaşamını yitirdi. Kurtoğlu, cenaze töreninin ardından Gaziantep Yeşilkent Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.
Mehmet BONCUK
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