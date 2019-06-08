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Kavgayı ayırırken vurulan polis memuru şehit oldu

'te iki grup arasında 2 gün önce kavga çıktı. Olaya müdahale eden asayiş ekibinde görevli polis memuru , karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam dün yaşamını yitirdi.

Kavgada şehit oldu

Gaziantep'te iki grup arasında 2 gün önce kavga çıktı. Olaya müdahale eden asayiş ekibinde görevli 39 yaşındaki polis memuru Ekrem Kurtoğlu, karnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam dün yaşamını yitirdi. Kurtoğlu, cenaze töreninin ardından Yeşilkent Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verilecek.

Mehmet BONCUK

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