Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 8 bin 674'er lira, 4 bilenler 179'ar lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. Önümüzdeki hafta büyük ikramiyenin 20 milyon lirayı aşması bekleniyor.

20 MİLYON LIRAYA NELER ALINIR?

1 milyon liradan 20 adet rezidans dairesi

1 milyon liradan 20 adet lüks otomobil

49 bin 261 adet çeyrek altın