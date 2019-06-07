Bugünkü
Takvim

18.4 milyon devretti

6 Haziran sonuçlar açıklandı. 6 Loto sonuçlarına göre 7. kez devir yaşandı. 18.431.563,68 TL değerindeki ikramiye gelecek haftaya devretti.

18.4 milyon devretti

Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 8 bin 674'er lira, 4 bilenler 179'ar lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. Önümüzdeki hafta büyük ikramiyenin 20 milyon lirayı aşması bekleniyor.

20 MİLYON LIRAYA NELER ALINIR?
1 milyon liradan 20 adet rezidans dairesi
1 milyon liradan 20 adet lüks otomobil
49 bin 261 adet çeyrek altın

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriSüper Loto 18.4 milyon devretti
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri