Süper Loto'da 6 bilen çıkmayınca 18 milyon 431 bin lira haftaya devretti. 5 bilenler 8 bin 674'er lira, 4 bilenler 179'ar lira, 3 bilenler ise 14'er lira alacak. Önümüzdeki hafta büyük ikramiyenin 20 milyon lirayı aşması bekleniyor.
20 MİLYON LIRAYA NELER ALINIR?
1 milyon liradan 20 adet rezidans dairesi
1 milyon liradan 20 adet lüks otomobil
49 bin 261 adet çeyrek altın
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