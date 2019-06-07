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'nda izdiham! 3 kilometrelik araç kuyruğu...

Tatilciler, mavinin her tonunu barındıran ’na akın etti. Karayolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu meydana geldi. Rekor yoğunluk tarihe geçti.

'Kaputaş'tı!
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkması nedeniyle tatil bölgeleri bayram yaptı. Vatandaşlar, tatili fırsat bilip, Ege ve 'e aktı. Hal böyle olunca tatil cenneti 'nın Kaş İlçesi'nde yoğunluk yaşandı. Kaş ile Kalkan arasında bulunan ve mavinin her tonunu barındıran dünyaca ünlü ise doldu taştı. Karayolundan 193 basamaklı merdivenle inilen plajda adeta şemsiye açacak yer kalmadı. Yoğunluk nedeniyle Kaputaş yolunda izdiham yaşandı. Yolda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Ancak bu bile tatilcilerin tadını kaçırmadı. Yerli ve yabancı turistler, muhteşem doğa manzarası eşliğinde mavinin her tonunu barındıran denize dalarak keyif yaptı. Plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı. Kaputaş Plajı'nı tercih eden tatilcilerden Yiğit Macit, "'dan Kaş'a bayram tatili dolayısıyla geldik. Kaputaş Plajı dünyanın en iyi 10 plajı arasında. Burada denizin tüm renklerini görebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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