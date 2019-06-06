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  • 06.06.2019 21:50
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 21:50

Yarın PTT, noter ve bankalar açık mı? günü bankalar çalışıyor mu?

Ramazan Bayramı'nın sona ermesinin ardından vatandaşlar yarın açık olan kurum ve kuruluşları araştırıyor. "Yarın PTT, noter ve bankalar açık mı?" sorusu bu nedenle çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, günü eczane, noter ve bankalar açık mı? İşte cevabı...

Yarın noter ve bankalar açık mı?

Yarın yani günü bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar o kurumların açık olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle "Yarın PTT, noter ve bankalar açık mı?" sorusuna birçok kişi yanıt arıyor. 7 Haziran Cuma günü PTT, noter ve bankalar çalışıyor mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık olacak. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün tatil edilmişti ancak bankalar 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün çalışacaklar.

YARIN NOTER AÇIK MI?

3 günlük bayram süresi boyunca noterler kapalıydı. Ancak yarın noterler yeniden hizmet verecek.

YARIN PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 7 Haziran Cuma günü işleme açık olacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

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