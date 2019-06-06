Yarın yani 7 Haziran Cuma günü bazı kurum ve kuruluşlarda işi olan vatandaşlar o kurumların açık olup olmadığını merak ediyor. Bu nedenle "Yarın PTT, noter ve bankalar açık mı?" sorusuna birçok kişi yanıt arıyor. 7 Haziran Cuma günü PTT, noter ve bankalar çalışıyor mu? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar 7 Haziran Cuma günü açık olacak. Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran 2019 Pazartesi günü yarım gün tatil edilmişti ancak bankalar 7 Haziran 2019 Cuma günü tam gün çalışacaklar.

YARIN NOTER AÇIK MI?

3 günlük bayram süresi boyunca noterler kapalıydı. Ancak yarın noterler yeniden hizmet verecek.

YARIN PTT AÇIK MI?

PTT şubeleri 7 Haziran Cuma günü işleme açık olacak.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.