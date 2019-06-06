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  • Son Güncelleme: 06.06.2019 21:18

6 Haziran MPİ sonuçları açıklandı! Bu hafta hangi numaralar kazandı?

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe saat 21.15'te çekilen 'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi 6 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçlarını noter huzurunda açıklandı. Şimdi birçok kişi Süper Loto sonuçlarını merak ediyor. İşte 6 Haziran MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları..

6 Haziran Süper Loto sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günleri çekilen Sayısal Loto'da bu hafta kazanan talihli numaralar belli oldu. 6 Haziran çekiliş sonuçları şimdi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş saat 21.15'te yapıldı. İşte bu haftanın şanslı numaraları...

6 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 5 - 10 - 12 - 20 - 26 - 49

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

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