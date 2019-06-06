Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta perşembe günleri çekilen Sayısal Loto'da bu hafta kazanan talihli numaralar belli oldu. 6 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları şimdi birçok kişi tarafından araştırılıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından çekiliş saat 21.15'te yapıldı. İşte bu haftanın şanslı numaraları...

6 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonucu: 5 - 10 - 12 - 20 - 26 - 49

GEÇEN HAFTANIN SONUÇLARI

SÜPER LOTO NEDİR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca "oyun" olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir. İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.