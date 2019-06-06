Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti.
Tunceli Ovacık'ta ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparan şahıslara 180 bin TL para cezası verildi
Tunceli'de ters laleleri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.
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