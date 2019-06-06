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  • 07.06.2019 06:43
  • Son Güncelleme: 07.06.2019 06:48

'ta leri soğanlarıyla birlikte koparan şahıslara 180 bin TL para cezası verildi

'de leri soğanlarıyla birlikte koparıp götürürken görüntülenen 3 kişi valilik talimatıyla tespit edilip 180 bin TL para cezası kesildi.

Ovacık ilçesine bağlı Ağaçpınar Köyü'ne ters laleleri fotoğraflamak için giden doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, laleleri köklerinden koparan 3 kişiyle karşılaşmış ve duruma tepki gösterip laleleri söküp götürenleri de arkadaşlarıyla görüntülemişti.

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