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'in annesinden bayram mesajı

'nin kalbi, lösemi hastası Yazıcı (4) için attı. Öykü'nün iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Umutlu bekleyişini sürdüren anne , hesabından hastane odasında 'nı elinde şekeriyle kutlayan Öykü Arin'in fotoğrafını paylaştı.

Bayramlık öykü
'nin kalbi, lösemi hastası Yazıcı (4) için attı. Öykü'nün iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Ancak yurt genelinde başlatılan kampanyalara rağmen uygun ilik bulunamadı. Öykü'ye 1 ay önce annesi 'dan nakledilen yarı uyumlu ilik ise tutmadı. Minik yavruya, bu kez baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmayacağı 10-28 günde belli olacağı açıklandı. Umutlu bekleyişini sürdüren anne Eylem Yazıcı, hesabından hastane odasında 'nı elinde şekeriyle kutlayan Öykü Arin'in fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da "Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur" diye yazdı.

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