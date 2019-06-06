Türkiye'nin kalbi, lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (4) için attı. Öykü'nün iyileşmesi ilik nakline bağlıydı. Ancak yurt genelinde başlatılan kampanyalara rağmen uygun ilik bulunamadı. Öykü'ye 1 ay önce annesi Eylem Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik ise tutmadı. Minik yavruya, bu kez baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Naklin tutup tutmayacağı 10-28 günde belli olacağı açıklandı. Umutlu bekleyişini sürdüren anne Eylem Yazıcı, sosyal medya hesabından hastane odasında Ramazan Bayramı'nı elinde şekeriyle kutlayan Öykü Arin'in fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına da "Öykü Arin iyileşmeden bayram demeye dilim varmıyor. Donör olun ve vazgeçmeyin. Çocuklar iyi olursa bayram olur" diye yazdı.
- Yaşam
- 06.06.2019
- Gazete
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