Kara pazar!

Kadın cinayetleri bitmek bilmedi. Diyarbakır'da Ramazan ayının son 3 haftasında 3 kadın cinayeti meydana geldi. İlk olay 19 Mayıs'ta yaşandı. Avukat Müzeyyen Boylu I., otomobilin içinde eşiyle tartıştı. İkili araçtan indi. Doktor Mesut I., eşini kurşun yağdırdı. Talihsiz kadın kurtarılamadı. Katil zanlısı tutuklandı. İkinci olay da 26 Mayıs 2019 Pazar günü yaşandı.
Polis Muharrem Y. sevgilisi Merve Ünal ile tartıştı. Öfkeli adam, kız arkadaşını göğsünden vurarak katletti. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Üçüncü olay da 2 Haziran 2019 Pazar günü meydana geldi. Aygül G. ve Recep G. çifti, yolda tartıştı. Cani koca, kadını bıçaklayarak öldürdü. Cansız bedenini yola atıp kaçtı. Katil zanlısı, saklandığı evde yakalandı.
Müzeyyen Boylu Issı
UZAK DURMADI!
İstanbul Bahçelievler'de eşiyle boşanma aşamasında olan Yasemin C. dün caddede yürüdüğü sırada uzaklaştırma kararı olan eşi Hasan Engin C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yasemin C. tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırgan kocayı arıyor.
Polis Muharrem Y. sevgilisi Merve Ünal ile tartıştı. Öfkeli adam, kız arkadaşını göğsünden vurarak katletti. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Üçüncü olay da 2 Haziran 2019 Pazar günü meydana geldi. Aygül G. ve Recep G. çifti, yolda tartıştı. Cani koca, kadını bıçaklayarak öldürdü. Cansız bedenini yola atıp kaçtı. Katil zanlısı, saklandığı evde yakalandı.
Müzeyyen Boylu Issı
UZAK DURMADI!
İstanbul Bahçelievler'de eşiyle boşanma aşamasında olan Yasemin C. dün caddede yürüdüğü sırada uzaklaştırma kararı olan eşi Hasan Engin C.'nin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli kaçtı. Hastaneye kaldırılan Yasemin C. tedavi altına alındı. Polis ekipleri saldırgan kocayı arıyor.
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