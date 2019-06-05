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  • 05.06.2019 12:44
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 12:50

Sürat sinin muhabirleri taşıyan tekneye çarpma anları ortaya çıktı

Son dakika... ’nın ilçesinde bir sürat sinin magazin muhabirlerini taşıyan tekneye çarptığı anlar bir otelin güvenlik kameralarına yansıdı.

Göltürkbükü açıklarında magazin muhabirlerini taşıyan tekneye sürat teknesi çarpmış, ortadan ikiye bölünen teknenin kaptanının ayağı kopmuş, teknede bulunan magazin muhabirlerinin ise son anda denize atlayarak küçük sıyrıklarla kurtulmuştu.

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