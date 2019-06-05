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  • 05.06.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 13:52

Son dakika haberi:’nde korkutan

'nin Körfez ilçesindeki ’nde çıkan ekipler tarafından kısa sürede söndürüldü. Rafineriden dumanların yükselmesi, korku meydana getirdi.

Tüpraş Rafinerisi’nde korkutan yangın

Sabah saatlerinde, 'nde çıktı. Tüpraş'ta alarmlar çalmaya başlarken, Körfez'de bulunan itfaiye ekipleri hareket etti. Tüpraş'a ait itfaiye ve yangın söndürme ekipleri yaptıkları müdahale sonrasında yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

BÜYÜK KORKU YAŞANDI
Fabrikanın ünite giriş kapısında müdahale için bir süre bekleyen itfaiye ekiplerine ise yangının kontrol altına alındığı mesajı iletilirken, ekipler geri döndü. Tüpraş'tan kısa süreli dumanlar yükselirken, çevredekiler korku yaşadı. Yangının kontrol altına alınmasıyla duman yok oldu. Tehlikeli bir durumun söz konusu olmadığı bilgisi verildi.

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