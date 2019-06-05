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  • 05.06.2019 16:55
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 16:55

Gören inanamadı! 'de ...

Kendi hayatlarını hiçe sayarak, sepetli motosikletle 'de yapan 4'ü çocuk 6 kişi kameralara yakalandı. Motosiklet kullanan kişi dahil kimsenin kask takmaması da dikkat çekti.

Seyrantepe Mevkii'nde kameraya yakalanan ta, motosikleti kullanan yetişkin kişinin arkasında bir çocuğun oturduğu görülüyor.

Sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan sepette ise iki çocuk ön tarafta otururken, bir kadın da kucağında bir çocukla arka tarafta oturuyor.

Motosiklet sürücüsü ve yolcuların hiçbirinin kaskının olmaması ise ayrıca dikkat çekiyor.

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