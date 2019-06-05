Seyrantepe Mevkii'nde kameraya yakalanan tehlikeli yolculukta, motosikleti kullanan yetişkin kişinin arkasında bir çocuğun oturduğu görülüyor.

Sonradan eklenmiş olduğu anlaşılan sepette ise iki çocuk ön tarafta otururken, bir kadın da kucağında bir çocukla arka tarafta oturuyor.

Motosiklet sürücüsü ve yolcuların hiçbirinin kaskının olmaması ise ayrıca dikkat çekiyor.