Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 05.06.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 09:08

'da zincirleme ! Ölü ve yaralılar var

Beyşehir'de gece saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme bir yaşandı. Kaza sonrası bir araç şarampole uçarak takla atarken araçlarda bulunan kişilerden biri öldü, 4'ü ise yaralandı.

Konya'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

'nın Beyşehir ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme nda 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Beyşehir- Isparta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. H.K. yönetimindeki 42 E 4455 plakalı otomobil, Ali Sütoğlu yönetimindeki 42 H 1482 plakalı otomobile arkadan çarptı. Sütoğlu'nun kullandığı otomobil, şarampole yuvarlanıp, takla attı. Ali Akusta yönetimindeki 34 PJ 3595 plakalı otomobil de H.K.'nin kullandığı otomobile çarptı.



Kazada, sürücülerden Sütoğlu yaralanırken, yanındaki Atakan Doğu (33) ise olay yerinde yaşamını yitirdi. H.K.'nin aracında bulunan Deniz Çekiç, Ünal Erdoğan ve Özkan Kuyucu da yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücü H.K.'nin bulunması için çalışma başlattı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKonya'da zincirleme trafik kazası! Ölü ve yaralılar var
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri