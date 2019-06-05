Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(15) ve E.D.(16), gece saatlerinde Çeşme Sokak üzerinde bulunan terk edilmiş bir otomobile çakmak gazı çekmek için bindi.
Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(15) ve E.D.(16), gece saatlerinde Çeşme Sokak üzerinde bulunan terk edilmiş bir otomobile çakmak gazı çekmek için bindi.
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