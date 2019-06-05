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  • 05.06.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 10:18

Yaktıkları faciaya neden oldu!

Terk edilmiş otomobil içerisinde çekerken yaktığı sonucu meydana geldi. Patlama anında otomobilde bulunan iki gençte yanıklar meydana gelirken, çevrede bulunan bazı apartmanların da camları kırıldı.


Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(15) ve E.D.(16), gece saatlerinde Çeşme Sokak üzerinde bulunan terk edilmiş bir otomobile çakmak gazı çekmek için bindi.

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