

Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Gülbahçe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K.(15) ve E.D.(16), gece saatlerinde Çeşme Sokak üzerinde bulunan terk edilmiş bir otomobile çakmak gazı çekmek için bindi.