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  • 05.06.2019 06:36
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 06:36

'da korkutan

Yenimahalle'de bulunan bir apartmanda çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Gülseren S. isimli kadın evde mahsur kalırken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ankara'da korkutan yangın

'nın Yenimahalle ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan da, evde mahsur kalarak yaralanan Gülseren S. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Gülseren S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gece saatlerinde Demetgül Mahallesi 417. Sokakta bulunan 4 katlı apartmanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle Gülseren S. evde mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, mahsur kalan Gülseren S.'yi alevler arasından çıkartırken, sağlık ekipleri de yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis, sokakta çevre güvenliği aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Yangında evin bazı odaları kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

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