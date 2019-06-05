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  • 06.06.2019 07:17
  • Son Güncelleme: 06.06.2019 07:17

'de botla denize açılan 2 kişinin kaybolduğu ileri sürüldü

'de botla denize açıldığı iddia edilen 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. İskelesi'nden denize açılan 2 kişiye bir daha ulaşılamaması nedeniyle yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi'ne bildirdi.

Botla denize açılan 2 kişi kayboldu iddiası

'nin ilçesinden botla denize açılan 2 kişinin kaybolduğu iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, dün gece Bozcaada İskelesi'nden botla denize açılan Tayfun Göçen ve Necati Çağatay'ın Çanakkale'ye ulaşmamaları üzerine yakınları durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Deniz Polisi'ne bildirdi.

Bunun üzerine kayboldukları iddia edilen 2 kişinin bulunması için Bozcaada ve Çanakkale bölgesi ile boğaz hattında arama ve kurtarma çalışması başlatıldı.

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