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  • 04.06.2019 23:01
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 23:01

Son dakika... 'da korkutan !

ve bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre Finike'ye bağlı Yuvallar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı.

ve bağlı itfaiye ekipleri karadan, iki yangın söndürme helikopteri havadan müdahale ediyor.

Yaklaşık 8 hektar makilik alanda etkili olan yangının kontrol altına alınması için gece boyunca karadan çalışmaların devam edeceği bildirildi.

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