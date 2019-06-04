Asırların deviremediği çınarı ateşe verdiler

Edinilen bilgilere göre, olay Çal ilçesi Dağmarmara Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgenin simgelerinden biri olan asırlık çınar ağacından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi.