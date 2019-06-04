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  • 04.06.2019 22:39
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 22:39

Otel teknesi gazetecileri öldürüyordu! Kaptan kanlar içinde kaldı

'nın ilçesinde, görev başındaki gazetecileri taşıyan tekneye, bölgede bulunan Maça 'ne ait sürat teknesi çarparak batırdı. O sırada tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere teknede bulunan 3 gazeteci ile tekne kaptanı ölümden döndü. Gazeteciler kazayı sıyrıklarla atlatırken, ayağı kesilen ve çok kan kaybettiği belirlenen kaptan ise kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Gazeteciler ölümden döndü! Kaptan kanlar içinde kaldı

Ramazan Bayramı tatilini fırsat bilen binlerce kişi, Ege ve 'deki turistik yerleri tercih etti. Sahil kesimindeki tatilcilerle ilgili haber çalışması yapmak üzere 'a giden 3 gazeteci kiraladıkları tekne ile denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında 'nda haber çalışması yapan gazetecilerinin bulunduğu tekneye, yakında bulunan maça 'ne ait sürat motoru hızla çarptı. Çarpışma sırasında 3 gazeteci denize atlarken, kaptan ise tekneden çıkamadı.

TUR TEKNELERİ YARALILARI LİMANA GÖTÜRDÜ
Gazetecilerin teknesine çarpan, Maça Kızı Oteli'ne ait tekne hızla bölgeden uzaklaşırken, denize düşen 3 kişi ile olayda büyük hasar gören balıkçı teknesinde yaralanan kaptan Demirkoz, çevredeki bir tur teknesi tarafından Gündoğan Limanı'na götürüldü. Ayağından yaralanan tekne kaptanı ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Ayağından yaralanan ve çok kan kaybettiği öğrenilen kaptan Osman Demirkoz hemen ameliyata alındı. Gazeteciler ise küçük sıyrıklarla atlattı.

Ölümden dönen gazeteciler, daha sonra Yalıkavak Marina'da bulunan Komutanlığı'na giderek, Maça Kızı Oteli'ne ait tekneyi kullanan kişiden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili polis tarafından tutulan raporda şu ifadelere yer verildi:

"04 Haziran 2019 Salı gün saat 16.52'de 112 AÇM tarafından ili Bodrum ilçesi Göltürkbükü mevkiinde Maça Kızı isimli motor yatın, yörük Ağası isimli balık avlama teknesine çarptığı bildirilmiştir.

İhbarın alınmasına müteakip Güney Ege Grup K.'lığına bağlı 3 SG Botu olay yerine sevk edilmiştir. Yapılan inceleme ve alınan ifadeler neticesinde Maça Kızı isimli motor yatın içerisinde 4 kişinin bulunduğu Yörük Ağası isimli balık avlama teknesine çarptığı, çarpma esnasında balık avlama teknesinde bulunan kişilerden üçünün denize atlayarak kurtulduğu, 1973 doğumlu tekne kaptanı Osman Demirkoz'un ise çarpışma sonucu yaralandığı, çevreden geçen bir teknenin yardımıyla hemen karaya çıkarılarak, ambulansa teslim edildiği öğrenilmiştir."

Raporun son bölümünde ise yaralı tekne kaptanı Demirkoz'un kaldırıldığı özel bir hastanede ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu ifadesi yer aldı.

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