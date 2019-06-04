İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından aniden bastıran dolu, vatandaşları tedirgin etti. Dolu yağışının ardından sürücüler, araçlarını zarar görmemesi için ilçedeki kapalı alanlara getirdi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı köylerde de benzer olaylar yaşandı.
Sinop'a ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, sağanak yağışın ardından yağan ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşları şaşırttı.
- Sırtındaki şişlik herkesi şaşırttı! Çıkan doktoru şoke etti...
- Feci kaza! Otomobilin üzerine çıktı
- Bu halde bulundu! Vahşi doğanın korkunç yüzü...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.