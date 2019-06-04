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  • 05.06.2019 00:13
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 00:14

'a ceviz büyüklüğünde yağdı

'un Türkeli ilçesinde, ardından yağan ceviz büyüklüğündeki vatandaşları şaşırttı.

Şok geçirdiler! Ceviz büyüklüğünde...

İlçede öğle saatlerinden itibaren etkili olan ardından aniden bastıran , vatandaşları tedirgin etti. Dolu yağışının ardından sürücüler, araçlarını zarar görmemesi için ilçedeki kapalı alanlara getirdi. İlçe merkezinin dışında ilçeye bağlı köylerde de benzer olaylar yaşandı.

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