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  • 05.06.2019 00:31
  • Son Güncelleme: 05.06.2019 00:31

Hastane yolunda : Yaralılar var

'nin Honaz ilçesinde hasta taşıyan otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik sında 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Hastane yolunda kaza: Yaralılar var

, bugün saat 19.30 sıralarında Kacabaş Mahallesi Cezaevi kavşağında meydana geldi. 'dan istikametine giden yönetimindeki 03 AAE 082 plakalı otomobil, cezaevi kavşağında yola çıkan 'in kullandığı 20 H 1667 plakalı traktörle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Serdar Abacı ile yolcular Demet Abacı, Sait Abacı, Uğur Abacı'yı çıkardı. Kazada yaralanan otomobilde 4 kişi ile traktör sürücüsü İbrahim Serbest ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otomobildeki sürücü Serdar Abacı'nın Afyonkarahisar'dan Denizli'de özel bir hastaneye hasta yakınını getirirken kaza yaptıkları öğrenildi.

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