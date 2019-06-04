Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşların bir kısmı tatil beldelerine, bir kısmı ise memleketlerine doğru yola çıktı. Şimdi bu nedenle merakla "Ramazan Bayramı tatili ne zaman bitiyor?" sorusunun yanıtını araştırılıyor. Peki, bayram tatilinin son gün ne zaman? İşte cevabı...

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan Bayramı tatili özel sektörde çalışanlar için 7 Haziran Cuma günü sona eriyor. Cuma sabahı resmi tatil olarak sayılmıyor. Kamu kuruluşlarında çalışan bireyler için ise resmi tatil Cuma ve hafta sonunu da kapsıyor. Kamu kuruluşlarında çalışan bireyler 10 Haziran Pazartesi günü mesailerine başlayacaklar.

2019 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

Kurban Bayramının arefe günü ise 10 Ağustos Cumartesi gününe denk gelecek. Kurban Bayramı ise 11 Ağustos Pazar, Kurban Bayramının dördüncü ve son günü ise 14 Ağustos Çarşamba günü olacak. Tatilin hafta sonuna gelmesi dolayısıyla Kurban Bayramı tatili toplamda 4 buçuk gün olacak. Ancak 15 ve 16 Ağustos tarihleri köprü izin ile birleştirilirse çalışanların tatil süresi 9 güne çıkmış olacak.

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)