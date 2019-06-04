Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları saat 10.30'dan itibaren tıka basa doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları saat 10.30'dan itibaren tıka basa doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı.
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