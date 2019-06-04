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  • 04.06.2019 19:50
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 19:51

Adım atacak yer yok! plajlarında yer kalmadı

'nın ilçesinde, tatil yapanlar sabah bayramlaştıktan sonra sahillere koştu. Tıka basa dolan plajlarda, renkli görüntüler oluştu.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe Bodrum'a tatile gelenler, denizde serinledi. Şehir merkezindeki Kumbahçe, Gümbet ve Paşatarlası plajları saat 10.30'dan itibaren tıka basa doldu, sahillerde adım atacak yer kalmadı.

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